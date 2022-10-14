В Уфе новенькая спортивная площадка не простояла и дня

13:54, 14 окт 2022

Со спортивной площадки на эко-тропе «Уфимском ожерелье» на следующий день после открытия украли снаряды – деревянные гантели и штангу. Об этом в своих соцсетях 14 октября сообщил мэр Ратмир Мавлиев.



– Вчера поставили, сегодня их уже нет. Все это оборудование было установлено для общего блага, чтобы каждый мог провести время в лесу с пользой. Но, увы. А сколько труда и сил вложено! – написал сити-менеджер.



Он обратился к жителям с просьбой «беречь и хранить, что создаем».



Напомним, ранее администрация башкирской столицы уже возмущалась вандалами, которые устраивают погромы на «Уфимском ожерелье».

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