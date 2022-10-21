В Уфе перед пешеходными переходами появились предупреждающие надписи

10:47, 21 окт 2022

На дорогах столицы Башкирии перед «зебрами» появились надписи с призывом отвлечься от телефона, снять наушники и слезть с велосипеда. Как рассказали в пресс-службе мэрии Уфы, предупреждения нанесли пока лишь на нескольких перекрестках в Деме, однако в скором времени они появятся по всему городу.







В администрации также отметили, что ярко-желтый цвет надписей выбран не случайно, так как его видно издалека и он смотрится наиболее контрастно с дорожным полотном.



— Такие профилактические меры напомнят пешеходам, что переходить дорогу надо внимательно, не отвлекаясь на смартфоны, — добавили в мэрии.





Пользователи соцсетей между тем отмечают, что инициатива действительно хорошая, однако надписи постоянно следует подкрашивать, чтобы они не стерлись.



— Главное, чтобы не исчезла, как разметка с дороги.

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Фото: администрация Уфы