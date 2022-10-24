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Лишившийся рук во время игры в футбол мальчик из Башкирии начал рисовать ногами

Лишившийся рук во время игры в футбол мальчик из Башкирии начал рисовать ногами

09:16, 24 окт 2022

10-летний Ильназ Давлетов, который потерял свои руки во время игры в футбол на пустыре, поделился своими новыми достижениями. Теперь ребенок начал рисовать. Делает он это ногами.



Фотография с успехами Ильназа появилась в его личном аккаунте в социальных сетях. Подписчики его страницы отметили, что у ребенка получаются очень красивые картины, и что у него определенно есть талант.

– Он у нас все может, талантливый, умный,– пишут неравнодушные.


После ЧП, которого произошло в июле прошлого года, Ильназ действительно не сдается, и постоянно достигает новых высот, получая за это грамоты и награды. Так, он делился ранее хорошими результатами в беге.

Ранее сообщалось о том, что Ильназ потерял руки во время игры в футбол, когда мяч застрял в открытой трансформаторной будке. Когда ребенок решил его достать, его тело пронзил удар тока. После случившегося его руки пришлось ампутировать.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Белебеевский район
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