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Жительница Дюртюлей попросила кормить ее сына в школе бесплатно

Жительница Дюртюлей попросила кормить ее сына в школе бесплатно

14:08, 09 ноя 2022

Мужа призвали по частичной мобилизации, но добиться положенных мер поддержки не получилось.
Жительница Дюртюлей Надежда Элпис попросила Радия Хабирова помочь ее сыну получить бесплатное питание в школе в рамках поддержки семей мобилизованных.



Женщина рассказала, что старший сын у нее от первого брака. Алименты от отца ребенка она не получает и сама нигде не работает — ребенок полностью находился на содержании ее нынешнего мужа. Однако отчима призвали во время частичной мобилизации.

Документально отцом ребенка мужчина не является, поэтому в бесплатном питании в школе семье отказали. Но женщина надеется, что глава Башкирии поможет им в сложившейся ситуации.

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Источник: www.proural.info
Теги: Дюртюли школьное питание мобилизация
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