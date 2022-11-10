Жительница Салавата пожаловалась на незаконную точку продажи снюса возле школы

12:26, 10 ноя 2022

В администрацию Салавата через электронную приемную поступило обращение от местной жительницы, которая рассказала о незаконной точке продажи никотиновой продукции.







С ее слов, торговля ведется с торца дома № 10 на улице Бочкарева, а также в доме через дорогу под номером 7а. При этом реализация запрещенных к продаже пакетиков с никотином происходит всего в ста метрах от школы № 23.



— Прошу провести проверку и принять меры! — написала женщина.





Напомним, розничную и оптовую торговлю снюсами в России запретили еще в 2015 году. Однако через несколько лет российский рынок наполнил, став чрезвычайно популярным также среди подростков, аналог снюса, который отличался тем, что в нем не содержался табак, однако присутствовал чистый никотин. По стране прокатилась волна резонансных случаев отравлений детей опасной новинкой. После этого в закон внесли поправки, которые запрещали уже и продажу сосательных никотиновых изделий без табака.

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