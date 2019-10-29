В Зилаирском районе мужчина организовал нелегальную продажу алкоголя у себя дома

Полицейские выявили факт продажи алкоголя без разрешительной документации в частной торговой точке в Зилаирском районе. По предварительным данным, незаконную продажу спиртного населению осуществлял житель села Юлдыбаево. 42-летний мужчина изготавливал и продавал спиртное прямо из своего дома. Из нелегального пункта продажи алкоголя сотрудники полиции изъяли более 110 литров алкогольной продукции.





По факту незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами в отношении нарушителя составлен протокол по статье 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере оборота алкоголя проходят по всей республике. В ходе проверок подобное нарушение также зафиксировано в городе Межгорье. 57-летняя местная жительница нелегально продавала алкоголь в одном из магазинов города.В отношении нарушительницы по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии стражи порядка составили административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 14.16 КоАП РФ.