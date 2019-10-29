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В Зилаирском районе мужчина организовал нелегальную продажу алкоголя у себя дома

Добавлено: 29.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Зилаирский район
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В Зилаирском районе мужчина организовал нелегальную продажу алкоголя у себя дома

Полицейские выявили факт продажи алкоголя без разрешительной документации в частной торговой точке в Зилаирском районе. По предварительным данным, незаконную продажу спиртного населению осуществлял житель села Юлдыбаево. 42-летний мужчина изготавливал и продавал спиртное прямо из своего дома. Из нелегального пункта продажи алкоголя сотрудники полиции изъяли более 110 литров алкогольной продукции.


По факту незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами в отношении нарушителя составлен протокол по статье 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

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Рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере оборота алкоголя проходят по всей республике. В ходе проверок подобное нарушение также зафиксировано в городе Межгорье. 57-летняя местная жительница нелегально продавала алкоголь в одном из магазинов города.

В отношении нарушительницы по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии стражи порядка составили административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 14.16 КоАП РФ.
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Источник: 02.мвд.рф
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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