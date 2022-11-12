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Житель Иглинского района Башкирии борется за право участвовать в СВО

Житель Иглинского района Башкирии борется за право участвовать в СВО

10:36, 12 ноя 2022

Житель Башкирии, передвигающийся в инвалидной коляске, борется за право служить в российской армии, чтобы участвовать в спецоперации



63-летний Михаил Петров записался добровольцем, чтобы обучать новобранцев вождению танка, ремонтировать технику и радиоаппаратуру.

Военкомат направил его в воинскую часть для боевого слаживания, вместе с другими добровольцами он прибыл в 150-ю мотострелковую дивизию в Ростовской области, командир дивизии подтвердил, что готов принять его в подразделение, но медик не допустил Петрова.

Окончательное слово – за Минобороны. Петров ждет его в гостинице. Спустя две недели после приезда он больше не может позволить себе платить за жильё, но сдаваться не собирается: планирует разбить у воинской части палатку.

«Это будет очередное препятствие, которое мне надо преодолеть. Я не сдамся. Поверьте, таких, как я, кто рвётся служить, несмотря на инвалидность, — очень много. Мы способны всколыхнуть новую волну патриотизма в нашей стране, - рассказал он.


Михаил возглавляет региональную общественную организацию инвалидов-колясочников «Альтернатива», которую он создал вместе с супругой.

Кроме того, мужчина активно развивает парармейское движение, а в 2019 году он принял участие в танковом биатлоне на полигоне Алабино — тогда Михаил самостоятельно переоборудовал танк под ручное управление и преодолел на нём полосу препятствий.

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Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-34762899_1089495
Фото: соцсети
Теги: Иглинский район сво
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