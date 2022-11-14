В Иглинском районе Башкирии пропал Равиль Ахметов

09:04, 14 ноя 2022

40-летний Равиль Ахметов пропал в селе Улу-Теляк Иглинского района 13 ноября, сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».



Приметы мужчины: рост 173 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие гласа. Был одет в зеленую куртку, темное трико, черные галоши и шапку.



Все, кто обладает информацией о местонахождении Равиля Ахметова, позвоните по телефонам: 89656669660, 88007005452 или 112.



Ранее сообщалось о том, что житель Иглинского района Башкирии борется за право участвовать в СВО. 63-летний Михаил Петров записался добровольцем, чтобы обучать новобранцев вождению танка, ремонтировать технику и радиоаппаратуру.



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Фото: Лиза Алерт. Башкортостан»