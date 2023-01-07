В Уфе разыскивают мужчину, пропавшего 1 января

53-летний Павел Чайников пропал в Уфе 1 января. Волонтеры просят помочь в поиске мужчины, сообщается в группе «Лиза Алерт. Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, русые волосы с проседью и серые глаза. Был одет в синюю куртку, черные джинсы, ботинки и шапку. Отмечено, что у мужчины возможна потеря памяти.
Если вы видели Павла Чайникова, позвоните по телефонам: 88007005452 или 112.
Ранее сообщалось о том, что в селе Булгаково Уфимского района пропала 16-летняя Татьяна Фаркова. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас», с 30 декабря местонахождение девушки неизвестно.