В Уфе разыскивают мужчину, пропавшего 1 января

11:41, 07 янв 2023

53-летний Павел Чайников пропал в Уфе 1 января. Волонтеры просят помочь в поиске мужчины, сообщается в группе «Лиза Алерт. Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».



Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, русые волосы с проседью и серые глаза. Был одет в синюю куртку, черные джинсы, ботинки и шапку. Отмечено, что у мужчины возможна потеря памяти.







Если вы видели Павла Чайникова, позвоните по телефонам: 88007005452 или 112.



Ранее сообщалось о том, что в селе Булгаково Уфимского района пропала 16-летняя Татьяна Фаркова. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас», с 30 декабря местонахождение девушки неизвестно.

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Фото: Лиза Алерт Башкортостан