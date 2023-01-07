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В Уфе разыскивают мужчину, пропавшего 1 января

В Уфе разыскивают мужчину, пропавшего 1 января

11:41, 07 янв 2023

53-летний Павел Чайников пропал в Уфе 1 января. Волонтеры просят помочь в поиске мужчины, сообщается в группе «Лиза Алерт. Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, русые волосы с проседью и серые глаза. Был одет в синюю куртку, черные джинсы, ботинки и шапку. Отмечено, что у мужчины возможна потеря памяти.



Если вы видели Павла Чайникова, позвоните по телефонам: 88007005452 или 112.

Ранее сообщалось о том, что в селе Булгаково Уфимского района пропала 16-летняя Татьяна Фаркова. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас», с 30 декабря местонахождение девушки неизвестно.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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