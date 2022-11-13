В Уфе может появиться резиденция Деда Мороза

21:27, 13 ноя 2022

Резиденцию Деда Мороза планируют построить в башкирской столице. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в эфире радиостанции «Бизнес ФМ».



Сейчас власти определяются с местом ее размещения. Предположительно резиденция появится на набережной реки Белой.







- Безусловно, для детей это праздник, - рассказал Ратмир Мавлиев. - Сегодня мы определяемся с местом размещения. Я сам внутренне склоняюсь к набережной — там, в районе катка.



Известно, что резиденция будет работать с 25 декабря по 14 января. Также столичный градоначальник поделился планами о переговорах с Великим Устюгом. И сообщил, что для детей хотят привезти в Уфу настоящего Деда Мороза.

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