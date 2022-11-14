В Бирске приступили к демонтажу понтонного моста через реку Белую. Об этом сообщили в администрации города.
Мост открывают ежегодно с наступлением тепла, а когда температура воздуха опускается ниже 0 градусов, разбирают. Жителям рекомендуют пользоваться объездными путями: Благовещенским мостом с выездом на М-7 или трассой Дюртюли — Бураево.
Зимой в городе откроют ледовую переправу. Напомним, всего в Башкирии функционируют четыре ледовые переправы: в Бирске, селе Караидель Караидельского района, селах Николо-Березовка и Староянзигитово Краснокамского района.