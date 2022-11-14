12:20, 14 ноя 2022

В Бирске приступили к демонтажу понтонного моста через реку Белую. Об этом сообщили в администрации города.



Мост открывают ежегодно с наступлением тепла, а когда температура воздуха опускается ниже 0 градусов, разбирают. Жителям рекомендуют пользоваться объездными путями: Благовещенским мостом с выездом на М-7 или трассой Дюртюли — Бураево.







Зимой в городе откроют ледовую переправу. Напомним, всего в Башкирии функционируют четыре ледовые переправы: в Бирске, селе Караидель Караидельского района, селах Николо-Березовка и Староянзигитово Краснокамского района.



Ранее сообщалось о том, что в Бирском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля: один человек погиб, пятеро пострадали.

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Фото: Администрация Бирска