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В Краснокамском районе Башкирии открыли ледовую переправу

В Краснокамском районе Башкирии открыли ледовую переправу

12:19, 17 дек 2022

В селе Староянзигитово Краснокамского района через реку Белую открыли ледовую переправу. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Пропускная способность переправы составляет до трех тонн, толщина — 40 см, ширина — 100 м, длина — 800 м. Ранее была открыта зимняя дорога в Бирске



Жителям республики напомнили, что перед выездом на ледовую переправу нужно отстегнуть ремни безопасности. Ехать рекомендуется медленно, без толчков и торможений. Здесь запрещено останавливаться, разворачиваться, обгонять автомобили. 

Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе Башкирии женщина ударила супруга ножом в голову и грудь. 

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Источник: www.proural.info
Фото: МЧС по РБ
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