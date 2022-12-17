В Краснокамском районе Башкирии открыли ледовую переправу
12:19, 17 дек 2022
В селе Староянзигитово Краснокамского района через реку Белую открыли ледовую переправу. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
Пропускная способность переправы составляет до трех тонн, толщина — 40 см, ширина — 100 м, длина — 800 м. Ранее была открыта зимняя дорога в Бирске.
Жителям республики напомнили, что перед выездом на ледовую переправу нужно отстегнуть ремни безопасности. Ехать рекомендуется медленно, без толчков и торможений. Здесь запрещено останавливаться, разворачиваться, обгонять автомобили.