Жители Хайбуллинского района Башкирии пожаловались на опасный мост, с которого падают машины
11:05, 20 ноя 2022
В Хайбуллинском районе Башкирии граждане пожаловались на опасный мост. О нем местные жители рассказали в социальных сетях.
Узкий мост, на котором автомобилям в теплое-то время года тяжело уместиться, а зимой из-за гололедицы тяжело удержаться, находится в деревне Рафиково. По словам граждан, аварии здесь происходят регулярно, машины попросту сваливаются в реку Таналык.
Местные жители уже давно просят провести реконструкцию, однако пока все тщетно.
– Уже несколько лет через данный мост будет невозможно проехать. Сколько аварий, сколько бед мы видели с этим мостом! Весной вовсе из-за паводка жители деревни не могут ездить на учебу, на работу, так как мост полностью остается под водой! – рассказывают возмущенные граждане.