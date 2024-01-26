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Под Уфой в реку слетели 4 автомобиля

Под Уфой в реку слетели 4 автомобиля

Жителей небольшой деревушки Грибовка, расположенной в Уфимском районе, давно беспокоит опасный мост через реку Таушку. Этот единственный путь, связывающий маленький населенный пункт с основной дорогой Уфа-Иглино, вызывает обоснованные опасения у местных жителей.

Неровная дорога, ведущая к старому деревянному мосту через Таушку, извилистая и узкая. К тому же отсутствуют какие-либо ограждения вдоль обочин. Неудивительно, что за последние шесть лет сельчане неоднократно обращались в местные органы власти с просьбами установить хотя бы примитивные заграждения, чтобы обезопасить этот опасный участок дороги. К сожалению, их многочисленные призывы так и остались без ответа.

Согласно словам жителей Грибовки, на этом печально известном мосту уже произошло не менее двух смертельных случаев. А совсем недавно, буквально за последние десять дней, аж четыре автомобиля сорвались с обледенелой дороги и рухнули вниз, в ледяные объятия речушки. К счастью, в это время река была покрыта прочным ледяным панцирем, поэтому все эти инциденты обошлись без жертв. Тем не менее, местные жители продолжают испытывать серьезные опасения и не перестают требовать от властей незамедлительно оградить этот злополучный мост, пока гибель людей в реке не обрела пугающую периодичность.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфимский район происшествия ДТП
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