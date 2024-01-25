В Башкирии водитель сбил насмерть 66-летнюю женщину

На территории Мелузовского районва Башкортостана случилось смертельное происшествие. Информацию об этом передало республиканское ГИБДД.

В четверг, 25 января, на 1-ом километре Северного въезда в населенный пункт Зирган, водитель в возрасте 43 лет, управляя автомобилем Kia Rio допустил наезд на пожилую женщину. В результате полученных травм 66-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Сотрудники ГИБДД занимаются расследованием происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ