В Уфе водитель Рено наехал на 56-летнюю женщину

В пятницу, 12 января, примерно в 7 часов утра возле дома No128 на ул. Богдана Хмельницкого в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие. 48-летний водитель автомобиля Рено Сандеро, двигаясь по проезжей части, совершил наезд на пешехода.

Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 56-летняя женщина, которая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Предположительно, пешеход в момент наезда находилась на краю дороги.

По данному факту сотрудниками ГИБДД было начато разбирательство для установления обстоятельств и причин произошедшего. Следственная группа выехала на место аварии, был опрошен водитель автомобиля и очевидцы. Также будут изучены возможные записи с камер видеонаблюдения на данном участке дороги.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ