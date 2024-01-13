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В Уфе водитель Рено наехал на 56-летнюю женщину

В Уфе водитель Рено наехал на 56-летнюю женщину

В пятницу, 12 января, примерно в 7 часов утра возле дома No128 на ул. Богдана Хмельницкого в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие. 48-летний водитель автомобиля Рено Сандеро, двигаясь по проезжей части, совершил наезд на пешехода.

Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 56-летняя женщина, которая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Предположительно, пешеход в момент наезда находилась на краю дороги.

По данному факту сотрудниками ГИБДД было начато разбирательство для установления обстоятельств и причин произошедшего. Следственная группа выехала на место аварии, был опрошен водитель автомобиля и очевидцы. Также будут изучены возможные записи с камер видеонаблюдения на данном участке дороги.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия ДТП
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