В Уфе водитель Рено наехал на 56-летнюю женщину
В пятницу, 12 января, примерно в 7 часов утра возле дома No128 на ул. Богдана Хмельницкого в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие. 48-летний водитель автомобиля Рено Сандеро, двигаясь по проезжей части, совершил наезд на пешехода.
Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 56-летняя женщина, которая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Предположительно, пешеход в момент наезда находилась на краю дороги.
По данному факту сотрудниками ГИБДД было начато разбирательство для установления обстоятельств и причин произошедшего. Следственная группа выехала на место аварии, был опрошен водитель автомобиля и очевидцы. Также будут изучены возможные записи с камер видеонаблюдения на данном участке дороги.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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