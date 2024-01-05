В Уфе в массовой аварии травмы получили три человека

В пятницу 5 января 2024 года днем на одной из оживленных трасс Башкирии произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, грузовика и внедорожника, в результате которого пострадали три человека.

Согласно сообщению сотрудников региональной Госавтоинспекции, примерно в 2 часа дня 23-летний водитель автомобиля марки Daewoo Nexia, двигаясь по Бирскому тракту в направлении Соединительного шоссе, совершил столкновение со встречным грузовиком Скания G400. От сильного удара Daewoo резко отбросило на ехавший впереди автомобиль БМВ 530D.

В результате дорожного происшествия водитель Daewoo и 51-летний пассажир автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их отпустили домой. Третий пострадавший - 50-летняя женщина, которая также находилась в транспортном средстве, - была госпитализирована в больницу с серьезной черепно-мозговой травмой.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции было начато разбирательство.

Читайте также: В Буздякском районе Башкирии 4 человека пострадали в ДТП

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ