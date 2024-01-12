«Теперь ты ангел-хранитель своим деткам»: ДТП в Челябинской области унесла жизнь 37-летней акушерки из Башкирии

3 января на трассе М-5 под Златоустом произошла страшная автомобильная авария, унесшая жизнь 37-летней жительницы Стерлитамака Светланы Н.

Как сообщили очевидцы, в тот роковой день шел сильный снегопад, из-за чего на дороге была очень плохая видимость. 41-летний водитель Лады Гранта, двигаясь на подъеме, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с грузовиком КамАЗ. От сильного удара легковую машину буквально разорвало пополам.

В результате ДТП водитель и две его пассажирки получили серьёзные травмы и были госпитализированы, а 37-летняя Светлана погибла на месте от полученных повреждений ещё до приезда скорой помощи. 70-летний водитель грузовика отделался лишь испугом.

Причины и подробности трагедии сейчас расследуют сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области.

По словам знакомых, Светлана Н. работала акушером более 15 лет и пользовалась большим уважением среди коллег и пациенток. Она была очень опытным доктором и прекрасным человеком - приветливой, позитивной и отзывчивой. У Светланы остались двое маленьких детей, которые тяжело переживают потерю матери. Её близкие, друзья и коллеги приносят искренние соболезнования родным и выражают поддержку в это трудное время. Они говорят, что Светлана навсегда останется в их памяти как замечательный, добрый человек с открытой душой, которая посвятила свою жизнь помощи людям.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети