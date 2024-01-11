В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом и иномаркой разбились 5 человек

В четверг вечером, 11 января, на одной из улиц Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.

Как сообщили очевидцы, около 20 часов на Бирском тракте водитель легковушки Фольксваген Гольф, двигаясь со стороны пригорода, при совершении обгона столкнулся с автобусом маршрута No105, следовавшим в сторону Верхнего Изяка.

В результате столкновения 46-летняя женщина из легковушки оказалась зажатой в покореженном автомобиле. Прибывшие на место аварии спасатели извлекли пострадавшую из машины и доставили в больницу.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам рейсового автобуса, которых также госпитализировали.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование. Также прокуратура района организовала проверку обстоятельств происшествия и взяла ход расследования под личный контроль. Будет дана оценка соблюдению требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок всеми участниками движения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ