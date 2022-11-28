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Уроженец Стерлитамака Андрей Япрынцев погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Стерлитамака Андрей Япрынцев погиб в ходе спецоперации на Украине

15:11, 28 ноя 2022

В Стерлитамаке простятся с Андреем Япрынцевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Рустем Газизов.

Андрей Япрынцев летом обратился в военкомат. Он сказал, что хочет вступить добровольцем в батальон имени генерал-майора Минигали Шаймуратова. Горожанин служил в должности старшего механика-водителя мотострелковой роты.



Гражданская панихида состоится 29 ноября в 11:30 на площади ГДК.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке простились сразу с 3 погибшими в ходе СВО военнослужащими. В последний путь проводили Альберта Шафалиева, Евгения Коломиеца и Александра Орлова. Об этом в соцсетях сообщил мэр Рустем Газизов.

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Источник: www.proural.info
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Стерлитамак Погибшие на Украине
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