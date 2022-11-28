Уроженец Стерлитамака Андрей Япрынцев погиб в ходе спецоперации на Украине

Андрей Япрынцев летом обратился в военкомат. Он сказал, что хочет вступить добровольцем в батальон имени генерал-майора Минигали Шаймуратова. Горожанин служил в должности старшего механика-водителя мотострелковой роты.
Гражданская панихида состоится 29 ноября в 11:30 на площади ГДК.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке простились сразу с 3 погибшими в ходе СВО военнослужащими. В последний путь проводили Альберта Шафалиева, Евгения Коломиеца и Александра Орлова. Об этом в соцсетях сообщил мэр Рустем Газизов.