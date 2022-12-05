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В Сибае провели обряд жертвоприношения и заказали службу в храме за участников СВО

В Сибае провели обряд жертвоприношения и заказали службу в храме за участников СВО

11:57, 05 дек 2022

Об этом сам мэр Сибая сообщил в своих социальных сетях

Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев провел жертвоприношение и заказал службу в храме за участников специальной военной операции. Как отметил чиновник в своих социальных сетях, участие в спецоперации принимают добровольцы и мобилизованные разных национальностей и вероисповедания.

Так, по мусульманской традиции был проведен курбан-ашы и помолился в мечети микрорайона Золото. Кроме того, в православном храме «Отрада и утешение» была заказа служба.

— За каждого из наших бойцов будет прочитана молитва, — сообщил Азамат Юлдашбаев.

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Источник: mkset.ru
Фото: соцсети
Теги: Сибай обряд сво Азамат Юлдашбаев
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