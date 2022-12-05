В Сибае провели обряд жертвоприношения и заказали службу в храме за участников СВО
11:57, 05 дек 2022
Об этом сам мэр Сибая сообщил в своих социальных сетях
Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев провел жертвоприношение и заказал службу в храме за участников специальной военной операции. Как отметил чиновник в своих социальных сетях, участие в спецоперации принимают добровольцы и мобилизованные разных национальностей и вероисповедания.
Так, по мусульманской традиции был проведен курбан-ашы и помолился в мечети микрорайона Золото. Кроме того, в православном храме «Отрада и утешение» была заказа служба.
— За каждого из наших бойцов будет прочитана молитва, — сообщил Азамат Юлдашбаев.