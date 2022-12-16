В Уфе пожилая женщина осталась без горячей воды

09:20, 16 дек 2022

Пенсионерке, чтобы помыться, приходится греть ее в кастрюле.







В Уфе 92-летняя бабушка вторую неделю живет без горячей воды. Во время проверки дымохода сотрудники ЖКХ отключили газовую колонку, и теперь Анастасии Максимовне приходится несладко.



Пенсионерка живет в доме № 26/1 на проспекте Октября. Ее соседка позвонила директору ЖЭУ, чтобы узнать, когда включат газ, однако внятного ответа получить не смогла. Мужчина обещал перезвонить, но пока телефон молчит.





Чтобы помыться, пожилая женщина греет воду в кастрюле и носит ее в ванную комнату. Для бабушки это тяжело.



Ранее сообщалось об аналогичной ситуации в доме № 99 на улице Революционной — целый подъезд пятиэтажки остался без газа, а значит, без еды и горячей воды. Причем в доме живут семьи с маленькими детьми.

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