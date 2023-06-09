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В Башкирии семье мобилизованного на СВО неожиданно отключили газ

В Башкирии семье мобилизованного на СВО неожиданно отключили газ

09:08, 09 июн 2023

Семья мобилизованного из Башкирии оказалась в затруднительном положении из-за отключения газа. Без предупреждения поставщик прекратил его поставку за неуплату задолженности. Возмущенная женщина обратилась за помощью к чиновникам, так как дети теперь остались без горячей воды.



"Где справедливость?! Моего мужа мобилизовали, живу пока в деревне. Сегодня соседка прислала мне фотографию, на которой видно, что мне отключили газ. У других людей тоже есть задолженности, но их не отключают, а меня отключили, даже не предупредив. Когда соседка сказала им, что мой муж служит на СВО, а я нахожусь в деревне, они лишь усмехнулись.


Стыд и позор, что ради каких-то копеек приходят и отключают! Я просто в шоке. Вместо того чтобы поддерживать и помогать, они ведут себя беспринципно. Решите проблему: пусть подключат газ к моему возвращению. Я должна готовить еду для детей на костре? Это безобразие и бардак", - пожаловалась Алсу З.

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Автор: Семен Подгорный
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