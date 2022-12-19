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Жена мобилизованного из Башкирии обратилась к властям с просьбой найти мужа

Жена мобилизованного из Башкирии обратилась к властям с просьбой найти мужа

09:17, 19 дек 2022

Жена мобилизованного из Башкирии обратилась к Радию Хабирову с просьбой найти супруга, который не выходит на связь.

«Обращается к Вам жена мобилизированного из Архангельского 25 сентября. Ребят отправили на передовую с подготовкой в месяц.  Почему на передовую отправляют неподготовленных военных?



Мужья не выходят на связь, в военкомате информации по ним тоже нет. Разберитесь, пожалуйста! Ищем иголку в стоге сена! Как такое возможно в 21 веке? Никакой информации и связи», — написала Ксения К.

Ранее представители администрации писали, что военные ограничены в связи с внешним миром с передовой, так как обеспечивается более высокий уровень конфиденциальности.

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Источник: news102.ru
Теги: мобилизация
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