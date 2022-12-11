Жительница Башкирии ищет оказавшегося в плену мобилизованного мужа

11:55, 11 дек 2022

Жительница Башкирии пытается найти мобилизованного мужа. Она рассказала на странице Радия Хабирова, что он оказался в плену. Но пока никакой официальной информации нет.







«Моего супруга мобилизовали 28 сентября в Казань, после чего перевели в Миллерово. 5 декабря их взвод забрали уже на военные действия.



Так случилось , что 9 декабря мне сообщили, что супруга взяли в плен и больше нет никакой информации. Звонки в Минобороны не дали результата. Только ответили , что в списке пленных он отсутствует.





Но видео доказательство об обратном имеется. Фото, на котором мой супруг, мне прислали с украинского номера. Что делать ? Куда писать? Куда идти? Как вызволять? Как добиться обмена пленными? Не оставляйте без внимания, я уже обращаюсь в военкомат и в прокуратуру. Помогите огласке ситуации. Прошу вас о помощи и о содействии. Дома осталась жена и маленькая дочь», — написала Алсу К.

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