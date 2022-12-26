Семья мобилизованного из Уфы неприятно удивилась праздничной новости

09:07, 26 дек 2022

Жительница Уфы удивилась тому, что некоторые из семей мобилизованных были приглашены на елку, а другие даже не знали об этом.







«Правда, что была елка для детей мобилизованных и были выделены подарки от вас и от мэра Уфы? Я про это узнала вчера в чате, но многие как и я были не в курсе об этом. Почему кто-то получил, а кого-то обделили? Ведь мужчины наши плечом к плечу все!

Не могу не сказать спасибо большое за единовременные выплаты на Новый год членам семьи.



Но вы ведь понимаете, что наши семьи сейчас живут максимально не стабильно. Эти деньги, как и я, многие отложили на «чёрный день». Мы верим в наших мужей, но мы не знаем что будет завтра. Я в декрете с двумя детьми и все до копейки отложила в конверт.





Просто нам было бы приятно, если не обделяли так и старший сын был бы очень рад оказаться на ёлке», — обратилась Гузель Х.

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