Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Герой России Степан Белов приехал в Октябрьский в отпуск

Герой России Степан Белов приехал в Октябрьский в отпуск

09:17, 26 дек 2022

На этой неделе в Октябрьском торжественно встретили Героя России Степана Белова. Он приехал в родной город в отпуск, чтобы повидать семью, сообщил сегодня, 25 декабря, глава городской администрации Алексей Шмелев.



В местном дворце детского и юношеского творчества провели встречу с Героем, на которую были приглашены члены совета ветеранов, ветераны боевых действий, кадеты, юнармейцы, юные шаймуратовцы, участники военно-патриотических клубов нефтяного и коммунально-строительного колледжей.

«Искренне поздравил Степана с высокой наградой, пожелал и дальше стойко и мужественно защищать свою страну. Поблагодарил родителей за достойного сына. Степан – первый Герой России из нашего города. Мы все гордимся им. Он настоящий пример для всех нас. Низкий поклон всем нашим воинам, вставшим на защиту Отечества! Благодаря таким отважным ребятам мы победим», - написал в соцсетях Шмелев.

Как ранее сообщал «Башиноформ», президент Владимир Путин вручил звезду Героя России старшему лейтенанту Степану Белову. Он с февраля 2022 года находится в зоне СВО. В  настоящее время занимает должность начальника штаба батальона.


По словам военнослужащего, в зоне спецоперации, несмотря на офицерское звание, в боях он занимает должность наводчика-оператора танка, потому что так легче наблюдать за полем боя, ориентироваться, оценивать обстановку и ставить задачи подчиненным. На сегодняшний день слаженными действиями его роты уничтожено 20 танков, 9 БМП и определенное количество живой силы противника.

За участие в боях Степан Белов также награжден медалью Суворова, двумя орденами Мужества, медалью участника СВО и медалью «За боевые отличия».

Читайте также:

Уроженец Октябрьского Степан Белов получил звание Героя России
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: Алексей Шмелев/vk.com
Теги: Октябрьский
Читайте также

Уроженец Октябрьского Степан Белов получил звание Героя России
Общество в Башкирии
Уроженец Октябрьского Степан Белов получил звание Героя России
Следователи возбудили уголовное дело на главу администрации города Октябрьский Алексея Шмелева
Человек и закон в Башкирии
Следователи возбудили уголовное дело на главу администрации города Октябрьский Алексея Шмелева
В Зилаирском районе прошла Спартакиада среди ветеранов боевых действий
Общество в Башкирии
В Зилаирском районе прошла Спартакиада среди ветеранов боевых действий
Пара из Октябрьского смогла пожениться после мобилизации парня
Общество в Башкирии
Пара из Октябрьского смогла пожениться после мобилизации парня


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: