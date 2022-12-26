Герой России Степан Белов приехал в Октябрьский в отпуск

09:17, 26 дек 2022

На этой неделе в Октябрьском торжественно встретили Героя России Степана Белова. Он приехал в родной город в отпуск, чтобы повидать семью, сообщил сегодня, 25 декабря, глава городской администрации Алексей Шмелев.







В местном дворце детского и юношеского творчества провели встречу с Героем, на которую были приглашены члены совета ветеранов, ветераны боевых действий, кадеты, юнармейцы, юные шаймуратовцы, участники военно-патриотических клубов нефтяного и коммунально-строительного колледжей.









«Искренне поздравил Степана с высокой наградой, пожелал и дальше стойко и мужественно защищать свою страну. Поблагодарил родителей за достойного сына. Степан – первый Герой России из нашего города. Мы все гордимся им. Он настоящий пример для всех нас. Низкий поклон всем нашим воинам, вставшим на защиту Отечества! Благодаря таким отважным ребятам мы победим», - написал в соцсетях Шмелев.



Как ранее сообщал «Башиноформ», президент Владимир Путин вручил звезду Героя России старшему лейтенанту Степану Белову. Он с февраля 2022 года находится в зоне СВО. В настоящее время занимает должность начальника штаба батальона.





По словам военнослужащего, в зоне спецоперации, несмотря на офицерское звание, в боях он занимает должность наводчика-оператора танка, потому что так легче наблюдать за полем боя, ориентироваться, оценивать обстановку и ставить задачи подчиненным. На сегодняшний день слаженными действиями его роты уничтожено 20 танков, 9 БМП и определенное количество живой силы противника.



За участие в боях Степан Белов также награжден медалью Суворова, двумя орденами Мужества, медалью участника СВО и медалью «За боевые отличия».

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Фото: Алексей Шмелев/vk.com