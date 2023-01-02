В Башкирии из-за снегопада и метели ограничили движение на трассе Уфа-Оренбург
11:40, 02 янв 2023
Сегодня, 2 января, с 10:40 в Башкирии из-за снегопада и метели ограничили движение автобусов, такси и грузовиков на трассе Уфа-Оренбург.
Речь идет о 85-километровом отрезке между селами Булгаково в Уфимском районе (27 км) и Рощинский в Стерлитамакском районе (112 км). Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.
– Ориентировочное время окончания ограничения движения в 16:00 2 января. Время окончание ограничения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных погодных условий, – передал руководитель дорожной полиции региона.
Севастьянов призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от выезда на дальние расстояния до наступления оптимальных погодных условий.