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В Башкирии из-за снегопада и метели ограничили движение на трассе Уфа-Оренбург

В Башкирии из-за снегопада и метели ограничили движение на трассе Уфа-Оренбург

11:40, 02 янв 2023

Сегодня, 2 января, с 10:40 в Башкирии из-за снегопада и метели ограничили движение автобусов, такси и грузовиков на трассе Уфа-Оренбург.



Речь идет о 85-километровом отрезке между селами Булгаково в Уфимском районе (27 км) и Рощинский в Стерлитамакском районе (112 км). Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

– Ориентировочное время окончания ограничения движения в 16:00 2 января. Время окончание ограничения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных погодных условий, – передал руководитель дорожной полиции региона.


Севастьянов призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от выезда на дальние расстояния до наступления оптимальных погодных условий.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: ГИБДД
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