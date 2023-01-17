Глава Башкирии поручил увековечить память погибшего в СВО Фаниса Хусаинова

16:51, 17 янв 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил администрацию Татышлинского района увековечить память добровольца Безбашенного Фаниса, который погиб в спецоперации.







О гибели Фаниса Хусаинова — добровольца из Татышлинского района — стало известно в начале января от его сослуживцев. Позднее власти официально подтвердили его гибель. 17 января его похоронили в родном селе Новокайпаново — на траурном мероприятии присутствовал лично глава Башкирии, который вручил матери орден Шаймуратова.



Помимо всего прочего, на поминках он сказал, что Фанис был одним из первых добровольцев и «воевал очень дерзко». Радий Хабиров сказал матери бойца, что она воспитала «настоящего патриота и воина». Глава республики пообещал, что Башкирия будет помнить Фаниса. Также он попросил администрацию района увековечить память бойца.





Напомним, что в своем осеннем интервью Фанис рассказывал, почему пошел на спецоперацию.



— Нас же матери родили не для того, чтобы дома лежать, — сказал он в интервью общественнику Ильгизу Султанмуратову.



Все подробности о Фанисе Хусаинове читайте по ссылке.

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Фото: соцсети Радия Хабирова