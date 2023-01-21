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Путин наградил медалью Суворова участника СВО из Башкирии Игоря Курбанова

Путин наградил медалью Суворова участника СВО из Башкирии Игоря Курбанова

15:56, 21 янв 2023

Молодой человек служит в добровольческом батальоне имени Доставалова

По информации официального телеграм-канала башкирских добровольческих батальонов, участвующих в специальной военной операции на Украине, одного из бойцов наградили медалью Суворова.



Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому за смелость, решительность и отвагу при выполнении боевых задач медалью имени Суворова был награжден Игорь Курбанов из Башкирии. Он служит замкомандира отделения, наводчиком-оператором в 6-й роте батальона имени Доставалова.

Отмечается, что это первая государственная награда, которой удостоили бойца башкирского добровольческого батальона имени Доставалова.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: сво награждение батальон Доставалова Путин Владимир Владмирович
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