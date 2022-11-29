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Бойца башкирского батальона Игоря Курбанова наградили медалью Суворова

Бойца башкирского батальона Игоря Курбанова наградили медалью Суворова

11:22, 29 ноя 2022

Участник башкирского батальона имени Доставалова Игорь Курбанов указом Президента России награжден медалью Суворова. Об этом сообщили в телеграм-канале https://t.me/bashbat02.

Замкомандира отделения управления, наводчик-оператор 6-й роты, младший сержант отмечен государственной наградой за смелость, решительность и отвагу при выполнении спецоперации.

Как отметили в ТГ-канале, она стала первой для батальона Доставалова.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: тг-канал "Башкирский батальон"
Теги: спецоперация батальон Доставалова награждение
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