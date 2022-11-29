Бойца башкирского батальона Игоря Курбанова наградили медалью Суворова
11:22, 29 ноя 2022
Участник башкирского батальона имени Доставалова Игорь Курбанов указом Президента России награжден медалью Суворова. Об этом сообщили в телеграм-канале https://t.me/bashbat02.
Замкомандира отделения управления, наводчик-оператор 6-й роты, младший сержант отмечен государственной наградой за смелость, решительность и отвагу при выполнении спецоперации.
Как отметили в ТГ-канале, она стала первой для батальона Доставалова.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: тг-канал "Башкирский батальон"
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