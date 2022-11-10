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Батальон имени Доставалова из Башкирии уничтожили ангар с БМП и живой силой противника

Батальон имени Доставалова из Башкирии уничтожили ангар с БМП и живой силой противника

15:45, 10 ноя 2022

Очередной подвиг совершили бойцы башкирского батальона имени Доставалова под руководством командира одного из взводов прапорщика Павла Роженькова. Об этом стало известно из соцсетей батальона.

Взвод минометной батареи батальона обнаружил в ходе разведки укрепрайон противника. Под руководством Роженькова подразделение нанесло удары из трех минометных расчетов. Уничтожить удалось ангар с боекомплектом, двумя БПМ и 15 укронацистами. Об успешной операции рассказали в новом выпуске проекта «Время героев».
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: спецоперация батальон Доставалова
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