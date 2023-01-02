Бойцы батальона имени Доставалова из Башкирии спасли от гибели сослуживцев

14:41, 02 янв 2023

Добровольцы башкирского батальона имени Доставалова Юрий Чирков и Глеб Данилов отличились в зоне военной спецоперации. Об их подвиге сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».



Экипаж боевой машины пехоты сержанта Юрия Чиркова и младшего сержанта Глеба Данилова в одном из боев попал под минометный обстрел ВСУ. Взрыв повредил гусеницу и бойцам пришлось ремонтировать технику под плотным огнем противника.







Благодаря этому геройскому поступку экипаж не погиб, а техника осталась целой.



Ранее сообщалось о том, что участник специальной военной операции, командир одного из взводов батальона имени Доставалова, житель Башкортостана Ринат Культуманов проявил героизм во зоне боевых действий.

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