Бойцы батальона имени Доставалова из Башкирии спасли от гибели сослуживцев
14:41, 02 янв 2023
Добровольцы башкирского батальона имени Доставалова Юрий Чирков и Глеб Данилов отличились в зоне военной спецоперации. Об их подвиге сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».
Экипаж боевой машины пехоты сержанта Юрия Чиркова и младшего сержанта Глеба Данилова в одном из боев попал под минометный обстрел ВСУ. Взрыв повредил гусеницу и бойцам пришлось ремонтировать технику под плотным огнем противника.
Благодаря этому геройскому поступку экипаж не погиб, а техника осталась целой.
Ранее сообщалось о том, что участник специальной военной операции, командир одного из взводов батальона имени Доставалова, житель Башкортостана Ринат Культуманов проявил героизм во зоне боевых действий.