Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Бойцы батальона имени Доставалова из Башкирии спасли от гибели сослуживцев

Бойцы батальона имени Доставалова из Башкирии спасли от гибели сослуживцев

14:41, 02 янв 2023

Добровольцы башкирского батальона имени Доставалова Юрий Чирков и Глеб Данилов отличились в зоне военной спецоперации. Об их подвиге сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».

Экипаж боевой машины пехоты сержанта Юрия Чиркова и младшего сержанта Глеба Данилова в одном из боев попал под минометный обстрел ВСУ. Взрыв повредил гусеницу и бойцам пришлось ремонтировать технику под плотным огнем противника.



Благодаря этому геройскому поступку экипаж не погиб, а техника осталась целой. 

Ранее сообщалось о том, что участник специальной военной операции, командир одного из взводов батальона имени Доставалова, житель Башкортостана Ринат Культуманов проявил героизм во зоне боевых действий.

Читайте также:

Батальон имени Доставалова из Башкирии уничтожили ангар с БМП и живой силой противника
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: спецоперация батальон Доставалова
Читайте также

«Даем прикурить»: доброволец батальона имени Достовалова рассказал, как бойцы поражают противника
Общество в Башкирии
«Даем прикурить»: доброволец батальона имени Достовалова рассказал, как бойцы поражают противника
Участник спецоперации из Башкирии проявил героизм в зоне боевых действий
Общество в Башкирии
Участник спецоперации из Башкирии проявил героизм в зоне боевых действий
Батальон имени Доставалова из Башкирии уничтожили ангар с БМП и живой силой противника
Общество в Башкирии
Батальон имени Доставалова из Башкирии уничтожили ангар с БМП и живой силой противника
Из Башкирии в зону СВО в Украине отправился батальон имени Доставалова
Общество в Башкирии
Из Башкирии в зону СВО в Украине отправился батальон имени Доставалова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: