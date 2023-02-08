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Боец батальона имени Доставалова спас раненого сослуживца

Боец батальона имени Доставалова спас раненого сослуживца

21:23, 08 фев 2023

Стало известно об очередном подвиге жителя Башкирии, который является участником добровольческого батальона имени Александра Доставалова. Младший сержант, начальник радиостанции батальона Ренат Нурисламов спас раненого товарища под минометным обстрелом.

Во время марша колонна попала под обстрел. Одного из военнослужащих ранило. Младший сержант Нурисламов вынес сослуживца из-под обстрела и оказал ему первую помощь, спася жизнь.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что бойцы башкирского батальона имени Шаймуратова вывели сослуживцев из-под минометного обстрела. 

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скрин видео
Теги: спецоперация подвиг батальон Доставалова
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