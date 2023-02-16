Бойцы батальона Шаймуратова из Башкирии выявили дюжину тяжелораненых врагов
10:25, 16 фев 2023
Бойцам добровольческого батальона Башкирии имени Шаймуратова с помощью радиоперехвата удалось выявить 12 тяжелораненых националистов в ходе выполнения задач СВО. Об этом рассказал проект «Время героев».
Младший сержант, командир боевой машины Рамиль Курамшин, рядовой, старший механик водитель Марат Хакимов и младший сержант, наводчик-оператор Денис Шафиков проявили мужество и отвагу во время плотного обстрела позиций противника.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что бойцы добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова Ринат Сагитов и Евгений Новиков спасли товарищей из-под минометного обстрела.