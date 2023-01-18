Уроженца Зилаирского района Башкирии наградили медалью Жукова

09:16, 18 янв 2023

За отвагу и мужество во время выполнения боевых задач наш земляк Сергей Сергеев из села Бердяш Зилаирского района награжден медалью Жукова. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Зилаирского района Борис Мелкоедов.



«Такие ребята — пример для подрастающего поколения, герои нашего времени. Спасибо за смелость и самоотверженность. Желаю крепкого здоровья и благополучного возвращения домой», — отметил глава муниципалитета.



Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России уроженцу Башкирии Алмазу Сафину. Из личного орудия он уничтожил пятерых боевиков. При этом сам Алмаз Сафин получил осколочное ранение, но не оставил позиций и продолжал бой.



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