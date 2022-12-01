Участник СВО из Салаватского района Башкирии награжден медалью Жукова

11:15, 01 дек 2022

Уроженец села Алькино Салаватского района представлен к награде за участие в СВО. Указом президента страны Владимира Марат Закиров награжден медалью Жукова.







Младший сержант в составе инженерно-саперного подразделения разминировал поля, дороги и населенные пункты. Нередко приходилось делать это, рискуя жизнью, находясь под огнем противника. Уроженец Башкирии успешно выполнил все поставленные задачи, проявив в отвагу. Тем временем, дома у него родилась дочь, сообщает издание «На земле Салавата».



Ранее сообщалось о том, что уроженца села Малояз Салаватского района наградили медалью Жукова. Старший прапорщик в ходе спецоперации на территории Донбасса проявил мужество, отвагу и храбрость.

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Фото: газета «На земле Салавата»