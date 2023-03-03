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Власти Уфы увеличили стоимость ритуальных услуг для умерших без родственников

Власти Уфы увеличили стоимость ритуальных услуг для умерших без родственников

14:43, 03 мар 2023

В Уфе обновлена максимальная стоимость ритуальных услуг для умерших, не имеющих родственников или законных представителей. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте мэрии башкирской столицы.

Согласно документу, оплата за оформление необходимых документов не берется. Максимальная цена на гроб и его доставку составляет 2345 рублей, перевозку тела - 2572 рубля, сами похороны - 4044 рубля.

В последний раз предельная стоимость услуг была изменена 10 марта 2022 года. Если сравнивать предыдущее постановление, то цена увеличилась на несколько сот рублей.
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Источник: proural.info
Теги: Уфа цены похороны
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