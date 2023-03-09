В Башкирии 10 марта 2023 года предупреждают об ухудшении погоды

23:15, 09 мар 2023

В Башкортостане в ближайшее время прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщило региональное Министерство по чрезвычайным ситуациям. Ведомство передало прогноз на 10 марта.



- Ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных. На дорогах образуется гололедица, налипание мокрого снега на провода и деревья, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °C, днем 0...+5 °C.







Ночью и утром опустится туман, видимость составит до 500 метров.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана.





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