В Башкирии в апреле и мае температура воздуха ожидается в пределах нормы
09:21, 22 мар 2023
В 2023 году в Башкортостане в апреле и мае средняя температура прогнозируется в пределах нормы: +3…+6 и +11…+14 градусов соответственно.
Ожидается также, что ближе к норме будет и количество осадков: около 20-40 мм в апреле и 35-55 мм в мае.
В среду, 22 марта, в некоторых районах республики возможен небольшой дождь и порывистый ветер. В дневное время воздух прогреется до +4…+9 градусов.
Автор: Семен Подгорный