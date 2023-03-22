В Башкирии в апреле и мае температура воздуха ожидается в пределах нормы

09:21, 22 мар 2023

В 2023 году в Башкортостане в апреле и мае средняя температура прогнозируется в пределах нормы: +3…+6 и +11…+14 градусов соответственно.



Ожидается также, что ближе к норме будет и количество осадков: около 20-40 мм в апреле и 35-55 мм в мае.



В среду, 22 марта, в некоторых районах республики возможен небольшой дождь и порывистый ветер. В дневное время воздух прогреется до +4…+9 градусов.

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Автор: Семен Подгорный