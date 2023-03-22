В Башкирии водители автобусов пожаловались на полугодовую задержку зарплаты
17:49, 22 мар 2023
В Башкортостане водители маршруток, работающих в компании "Помощь", обратились с жалобой на то, что им в течение 6 месяцев не выплачивали заработную плату. Работники разместили в соцсетях видеообращение, адресованное руководству региона.
Водители обслуживают междугородние и пригородные маршруты. По их утверждению, от действий начальства компании пострадали свыше пятидесяти человек.
Жалоба попала в поле зрения уфимской прокуратуры, которая инициировала проверку, в процессе которой будет проверено соблюдение руководством компании "Помощь" закона о труде, включая выплату в срок заработной платы работникам.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
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