В Башкирии водители автобусов пожаловались на полугодовую задержку зарплаты

17:49, 22 мар 2023

В Башкортостане водители маршруток, работающих в компании "Помощь", обратились с жалобой на то, что им в течение 6 месяцев не выплачивали заработную плату. Работники разместили в соцсетях видеообращение, адресованное руководству региона.







Водители обслуживают междугородние и пригородные маршруты. По их утверждению, от действий начальства компании пострадали свыше пятидесяти человек.



Жалоба попала в поле зрения уфимской прокуратуры, которая инициировала проверку, в процессе которой будет проверено соблюдение руководством компании "Помощь" закона о труде, включая выплату в срок заработной платы работникам.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скрин видео