Водители скорой в Башкирии пожаловались за устаревший парк автомобилей и условия работы

16:38, 06 окт 2021

Водители службы скорой помощи села Архангельское рассказали о невыносимых условиях работы. Свое обращение они разместили на странице Радия Хабирова в соцсетях. К посту они прикрепили видео с канала Mash Batash.







— Руководство больницы не может починить три автомобиля. Сумма ремонта — более 80 тысяч рублей. Одна машина нуждается в замене двигателя, другим нужны новые колеса. Раньше мы чинили все за свой счет, но терпение кончилось. Затраты никто не возмещает, — пожаловались шоферы.



По их словам, в больнице также нарушается трудовое законодательство. Вместо положенного отдыха после дежурства водители вновь выходят на работу. А после нее вынуждены чинить машины, тратя личное время.





— Бывает, везем пациента в Уфу. Это значит, что в нашем районе фельдшера кто-то будет ждать час, а то и больше. Людей не хватает, как и техники, — резюмировали мужчины.

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Как они подчеркнули, главный врач в курсе ситуации. Но на все вопросы он дает один ответ: нет финансирования — нет и ремонта «ГАЗели». Доведенные до отчаяния, водители одновременно обратились в прокуратуру и к главе республики.