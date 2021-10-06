Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Водители скорой в Башкирии пожаловались за устаревший парк автомобилей и условия работы

Водители скорой в Башкирии пожаловались за устаревший парк автомобилей и условия работы

16:38, 06 окт 2021

Водители службы скорой помощи села Архангельское рассказали о невыносимых условиях работы. Свое обращение они разместили на странице Радия Хабирова в соцсетях. К посту они прикрепили видео с канала Mash Batash.

— Руководство больницы не может починить три автомобиля. Сумма ремонта — более 80 тысяч рублей. Одна машина нуждается в замене двигателя, другим нужны новые колеса. Раньше мы чинили все за свой счет, но терпение кончилось. Затраты никто не возмещает, — пожаловались шоферы.

По их словам, в больнице также нарушается трудовое законодательство. Вместо положенного отдыха после дежурства водители вновь выходят на работу. А после нее вынуждены чинить машины, тратя личное время.


— Бывает, везем пациента в Уфу. Это значит, что в нашем районе фельдшера кто-то будет ждать час, а то и больше. Людей не хватает, как и техники, — резюмировали мужчины.
Как они подчеркнули, главный врач в курсе ситуации. Но на все вопросы он дает один ответ: нет финансирования — нет и ремонта «ГАЗели». Доведенные до отчаяния, водители одновременно обратились в прокуратуру и к главе республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Архангельский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: