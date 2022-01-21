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В Иглинском районе Башкирии медики готовят забастовку

В Иглинском районе Башкирии медики готовят забастовку

14:03, 21 янв 2022

Фельдшеры и водители скорой помощи Иглинской центральной больницы, где уволили главного врача, присоединятся к «итальянской забастовке» в Ишимбае. Об этом сообщает издание Уфа1.



По словам медиков, которые также являются членами профсоюза «Действие», они присоединятся к протестам из-за чрезмерной нагрузки на работе.

— У нас такие же проблемы, как в Ишимбайской ЦРБ: нехватка укомплектованных бригад скорой помощи и персонала, — сообщили медики.

Также к забастовке готовы присоединиться фельдшеры и водители скорой помощи Улу-Телякской больницы в Иглинском районе.

— Мы унижены в своих правах, — негодуют один из фельдшеров. — Мы присоединимся к забастовке. Водители скорой помощи унижены, просто уходят и всё. По две бригады скорой помощи работают. Ни разу не было 8 бригад, как это говорила главврач [Иглинской ЦРБ]. Нам жить не на что, цены повышаются, а у нас зарплаты снижаются только.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии уволили главврача Иглинской центральной больницы Жанну Карунас. Карунас лишилась поста еще вчера.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Яндекс.Карты
Теги: Иглинский район здравоохранение
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