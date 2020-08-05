В Благовещенске водители скорой помощи вынуждены отдыхать прямо на полу | видео

Благовещенский район | 05 авг 2020 | 10:31

По словам сотрудников скорой помощи, бывает так, что они работают по двое суток и в таких условиях даже передохнуть невозможно.



— Вот он обещанный ремонт главным врачом Благовещенской ЦРБ в отделении скорой помощи.



Такие скотские условия создаёт руководство больницы для водителей СМП выступающие в защиту своих трудовых прав.





Не какого соблюдения требований и соблюдения норм рабочего места. Как работать людям ночью. Нужно переселить весь административный аппарат в это помещение, — сообщает автор ролика.



Под роликом тут же появились комментарии пользователей, которые разделились на тех, кто поддерживает водителей и тех, кто в этом проблемы не видит.



Марат Саяхов:

— Вы на смену лежать выходите? По вызову машины не дождёшься, не на сутки заступаете, 12 часов можно отработать кувалдой не машете

— Вы когда ни будь возили тяжелых со спецсигналом с Благовещенска в Уфу? Где по всей дороге тебе встречается не одна сотня машин и из них всех дорогу уступают единицы, а в салоне пациент которого нужно срочно доставить, либо роды и ехать в 4 родильный дом, который находиться в Зеленой роще.

После такой поездки человек уже не сможет работать, а мы садимся и едем!

— Они по двое суток бывает, работают, что водители что фельдшера. Что то никто не рвётся к ним устраиваться, все только считают, сколько они денег получают.

— Капец издевательство! Вот пусть сами отдыхают руководство больницы на этих матрасах.









В пресс-службе Минздрава Башкирии рассказали, что в помещение для водителей производится косметический ремонт. Красят стены и именно поэтому были вынесены кушетки и мебель. Есть временные неудобства, но это для того, чтобы привести комнату в хорошее состояние. До сотрудников, водителей данная информация доведена. Ремонт завершается уже сегодня, сделана раздевалка, душевая, комната отдыха.

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Фото: скриншот видео