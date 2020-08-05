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В Благовещенске водители скорой помощи вынуждены отдыхать прямо на полу | видео

В Благовещенске водители скорой помощи вынуждены отдыхать прямо на полу | видео

Благовещенский район | 05 авг 2020 | 10:31

По словам сотрудников скорой помощи, бывает так, что они работают по двое суток и в таких условиях даже передохнуть невозможно.

— Вот он обещанный ремонт главным врачом Благовещенской ЦРБ в отделении скорой помощи.

Такие скотские условия создаёт руководство больницы для водителей СМП выступающие в защиту своих трудовых прав.



Не какого соблюдения требований и соблюдения норм рабочего места. Как работать людям ночью. Нужно переселить весь административный аппарат в это помещение, — сообщает автор ролика.

Под роликом тут же появились комментарии пользователей, которые разделились на тех, кто поддерживает водителей и тех, кто в этом проблемы не видит.

Марат Саяхов:

— Вы на смену лежать выходите? По вызову машины не дождёшься, не на сутки заступаете, 12 часов можно отработать кувалдой не машете
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Евгений Немзоров:
— Вы когда ни будь возили тяжелых со спецсигналом с Благовещенска в Уфу? Где по всей дороге тебе встречается не одна сотня машин и из них всех дорогу уступают единицы, а в салоне пациент которого нужно срочно доставить, либо роды и ехать в 4 родильный дом, который находиться в Зеленой роще.
После такой поездки человек уже не сможет работать, а мы садимся и едем!
Ольга Трегубова:
— Они по двое суток бывает, работают, что водители что фельдшера. Что то никто не рвётся к ним устраиваться, все только считают, сколько они денег получают.
Карина Егорова:
— Капец издевательство! Вот пусть сами отдыхают руководство больницы на этих матрасах.


В пресс-службе Минздрава Башкирии рассказали, что в помещение для водителей производится косметический ремонт. Красят стены и именно поэтому были вынесены кушетки и мебель. Есть временные неудобства, но это для того, чтобы привести комнату в хорошее состояние. До сотрудников, водителей данная информация доведена. Ремонт завершается уже сегодня, сделана раздевалка, душевая, комната отдыха.
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Источник: proural.info
Фото: скриншот видео

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