В Благовещенске водители скорой помощи вынуждены отдыхать прямо на полу | видео
Благовещенский район | 05 авг 2020 | 10:31
По словам сотрудников скорой помощи, бывает так, что они работают по двое суток и в таких условиях даже передохнуть невозможно.
— Вот он обещанный ремонт главным врачом Благовещенской ЦРБ в отделении скорой помощи.
Такие скотские условия создаёт руководство больницы для водителей СМП выступающие в защиту своих трудовых прав.
Не какого соблюдения требований и соблюдения норм рабочего места. Как работать людям ночью. Нужно переселить весь административный аппарат в это помещение, — сообщает автор ролика.
Под роликом тут же появились комментарии пользователей, которые разделились на тех, кто поддерживает водителей и тех, кто в этом проблемы не видит.
Марат Саяхов:
После такой поездки человек уже не сможет работать, а мы садимся и едем!
В пресс-службе Минздрава Башкирии рассказали, что в помещение для водителей производится косметический ремонт. Красят стены и именно поэтому были вынесены кушетки и мебель. Есть временные неудобства, но это для того, чтобы привести комнату в хорошее состояние. До сотрудников, водителей данная информация доведена. Ремонт завершается уже сегодня, сделана раздевалка, душевая, комната отдыха.
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