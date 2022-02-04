10:05, 04 фев 2022

Сотрудники скорой помощи Ишимбайской ЦРБ объявили итальянскую забастовку — они будут работать строго согласно правилам и инструкциям.







Сначала медики пошли к главврачу — просить сделать всё по-человечески. Повысить зарплату (фельдшера получают в среднем 25к, водители до 23к), доукомплектовать бригады, вернуть надбавки и оплату за сверхурочные. Но в ответ — игнор.



Терпение работников лопнуло, и они выбрали бастовать. На вызовы теперь едут два фельдшера, вместо одного — как положено, а не так, чтобы хватало всем. Медики планируют отказываться выполнять приказы руководства, которые не входят в их должностную инструкцию. И делать только так, как написано в правилах.





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Источник: Mash Batash