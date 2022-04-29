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В Башкирии уволили главврача больницы, где бастовали медики

В Башкирии уволили главврача больницы, где бастовали медики

14:04, 29 апр 2022

Валерий Шапочкин уволен с должности главного врача Ишимбайской районной больницы. Это подтвердили сегодня, 29 апреля, в медучреждении. По словам представителя больницы, Шапочкина заменит другой специалист.

— Валерий Сергеевич с сегодняшнего дня у нас не работает. Назначен новый главврач, — сообщила UFA1.RU представитель учреждения.

Имя нового руководителя она называть отказалась, пояснив, что приказ пока не подписан. Мы также обратились с вопросом в Минздрав Башкирии. Сам экс-главврач не стал давать комментарии. Пока журналист задавал ему вопрос по телефону, медик бросил трубку.


Напомним, в феврале медики ишимбайской скорой помощи, которыми руководил Шапочкин, объявили «итальянскую забастовку». Бывший главврач уволил недовольных, что Гострудинспекция признала незаконным. На этой неделе суд также встал на сторону медиков, потребовав восстановить их и выплатить компенсацию.

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Источник: ufa1.ru
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