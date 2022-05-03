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В больнице Башкирии, где бастовали медики назначили нового главврача

В больнице Башкирии, где бастовали медики назначили нового главврача

19:06, 03 май 2022

Главным врачом Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии стал Алик Янышев. Информацию об этом подтвердил сам медик. Подробнее — сегодня, 3 мая.

Алик Янышев ранее занимал пост руководителя Красноусольской ЦРБ. Он окончил специалитет БГМУ по направлению «педиатрия/хирургия» в 2002 году. Затем отучился в интернатуре по специальности «травматология и ортопедия».

Новый глава медучреждения не стал раскрывать подробности назначения, сославшись на занятость.

— Пока принимаю больницу, — сообщил Янышев.


Об уходе главврача Красноусольской ЦРБ стало известно 29 апреля. В больнице заявили, что он покинет должность после майских праздников. К слову, согласно документам о среднемесячной зарплате, в 2021 году Янышев получал почти 100 тысяч рублей в месяц.

— Благодаря Алику Рамилевичу в нашей больнице появилось высококлассное оборудование, были открыты новые ФАПы, осуществлен ремонт здания и помещений, привлечены высококвалифицированные кадры, — отметили в медучреждении.

Исполняющим обязанности руководителя Красноусольской больницы стал Хакимьян Сафаргулов.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Красноусольская ЦРБ / Vk.com
Теги: Ишимбай здравоохранение
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