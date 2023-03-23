В Башкирии в зеркальную дату вступить в брак пожелала 191 пара

11:31, 23 мар 2023

Сегодня в зеркальную дату, 23.03.23, в Башкортостане поженится 191 пара.



Наибольшее количество заявлений от молодых людей подали в таких районах Уфы, как Кировский – двадцать два, Калининский - пятнадцать, Советский - четырнадцать. Среди других муниципалитетов лидируют город Нефтекамск (14) и Иглинский район (11).



Госкомитет по делам юстиции отметил, что в красивые даты количество желающих связать себя узами брака всегда много.

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Автор: Семен Подгорный