В Башкирии в зеркальную дату вступить в брак пожелала 191 пара
11:31, 23 мар 2023
Сегодня в зеркальную дату, 23.03.23, в Башкортостане поженится 191 пара.
Наибольшее количество заявлений от молодых людей подали в таких районах Уфы, как Кировский – двадцать два, Калининский - пятнадцать, Советский - четырнадцать. Среди других муниципалитетов лидируют город Нефтекамск (14) и Иглинский район (11).
Госкомитет по делам юстиции отметил, что в красивые даты количество желающих связать себя узами брака всегда много.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
Стало известно, в каких районах Башкирии реже разводятся и чаще женятся
Общество в Башкирии
В Башкирии родителям молодоженов разрешили присутствовать на регистрации брака
Это интересно
Башкирии выяснили, в каких районах чаще всего разводятся и заключают браки
Это интересно
В 2018 году в Башкирии зарегистрировали рождение шести троен