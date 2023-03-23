В Башкирии специалисты измерили вес подписи главы республики
16:28, 23 мар 2023
Во время сегодняшнего визита Главы Башкирии Р. Хабирова в государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. А. Муратшина, эксперты измерили вес подписи руководителя региона с помощью своих высокоточных приборов.
Глава РБ поставил свою подпись на бумажном листе, который в сою очередь был помещен в специальный измерительный прибор. Он показал массу в 0,000042 гр.
"Ваша подпись, Радий Фаритович, имеет самый большой вес в республике", - подшутили эксперты Центра СМИ.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Олег Яровиков
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