В Башкирии 10 апреля 2023 года сохранится прохладная погода

00:01, 10 апр 2023

По прогнозам метеорологов, в начале новой недели в Башкортостане ночью сохранятся минусовые температуры.



В понедельник, 10 апреля, в регионе прогнозируется облачная погода, осадков не ожидается. Подует ветер северо-западных направлений со скоростью от 3 до 8 м/с, в дневное время в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду.



В ночное время температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, местами до -10 градусов, в дневное время столбики термометров покажут +10, +15 градусов. Утром на дорогах может появиться туман, видимость составит 1-2 км.

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Автор: Семен Подгорный